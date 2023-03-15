МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Московская биржа после дискретного аукциона возобновила торги акциями "Детского мира" в обычном режиме, они дорожают на 8,5%, следует из данных торговой площадки. Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Детского мира"

К 15.39 мск акции "Детского мира" дорожали на 8,5%, до 75,2 рубля. Перед запуском дискретного аукциона в 15.08 мск рост составлял 11,35%, до 77,3 рубля. Максимальный подскок к 14.54 мск составил 47,8% до 102,62 рубля. В обычном режиме торги возобновились в 15.38 мск.

Биржа переводит торги в режим дискретного аукциона, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.