МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине торгов среды теряет более 1% на негативном внешнем фоне, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Акции швейцарского банка Credit Suisse рекордно обвалились

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.37 мск снижался на 1,17% — до 2263,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,98%, до 938,95 пункта.

Торги на российском рынке акций начались со снижения, затем была предпринята попытка подрасти, которая не увенчалась успехом. Во второй половине дня рынок усилил снижение, распродажи идут по широкому кругу активов, следует из динамики торгов.

"Корректируется транспортный сектор, который вырос с начала месяца более чем на 10%, а с начала года почти на 30%. Под давлением также финансовый сектор и отраслевой индекс металлов и добычи. Минфин уточнил параметры добровольных отчислений в бюджет со сверхприбыли компаний за 2021-2022 годы", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Research".

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Больше всего к текущему моменту снижаются расписки X5 (-2,8%), акции НМТП (-2,72%), "Распадской" (-2,68%), "Совкомфлота" (-2,61%), Московской биржи (-1,99%), а также акции "Роснефти" (-1,73%), "Русала" (-1,72%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,65%).

Акции "Детского мира" без новостей максимально подскакивали на 47,8% — до 102,62 рубля. К текущему моменту бумаги растут на 7,66%.

Также в лидерах роста — акции "Полюса" (+1,06%), префы "Транснефти" (+1,02%) и акции Polymetal (+0,82%).

"Растут бумаги "Аэрофлота" (+0,32%) на новостях о выделении 300 миллиардов рублей на выкуп воздушных судов у иностранных лизинговых компаний", — также замечает Кочетков.

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на двухнедельном минимуме 2250 пунктов, который был установлен в понедельник. Если ситуация на мировых рынках продолжит ухудшаться, мы уже сегодня можем проверить эту поддержку на прочность", — полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

В целом отрицательная динамика рынка может продолжаться до закрытия, чему способствует негативный внешний фон и перемена настроений биржевых игроков, добавляет Алексей Калачев из ГК "Финам".

"На зарубежных фондовых площадках в среду сохранялся уход от риска, обеспеченный страхами разгара банковского кризиса, которые на данный момент можно скорее охарактеризовать как эмоциональные. Индексы Мосбиржи и РТС по ходу дня вышли в более значительный минус и стремились к поддержкам 2260 и 940 пунктов ввиду отсутствия в том числе внутренних драйверов движения", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".