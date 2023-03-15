МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Биржа NASDAQ приняла решение провести делистинг ценных бумаг ряда компаний, ведущих бизнес в России, включая акции Яндекса класса А, компания обжалует данное решение, говорится в сообщении Яндекса. Минюст США объявил о закрытии криптовалютного сервиса ChipMixer

"Яндекс оспорит решение о делистинге своих акций с биржи NASDAQ. Биржа NASDAQ приняла решение провести делистинг ценных бумаг ряда компаний, ведущих бизнес в России, включая акции Яндекса класса А. Соответствующее уведомление Яндекс получил в среду, 15 марта. В ближайшее время компания подаст в NASDAQ апелляцию", — говорится в сообщении.

"Возможный делистинг не повлияет на операционную деятельность "Яндекса". Все сервисы будут работать как раньше, а расчеты с партнерами продолжат выполняться в срок и в полном объеме. Все ранее анонсированные программы поддержки партнеров останутся в силе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "вне зависимости от финального решения NASDAQ ценные бумаги "Яндекса" продолжат торговаться на Московской бирже". "Для инвесторов ничего не изменится, торги будут идти в обычном режиме", — добавляется в сообщении.

В мае 2011 года Yandex N.V. провела размещение акций на американской бирже Nasdaq, а три года спустя, в июне 2014 года, бумаги компании начали торговаться на Московской бирже. Торги акциями компании на Nasdaq были приостановлены 28 февраля из-за специальной военной операции на Украине вместе с другими бумагами эмитентов с основным бизнесом в России. На Мосбирже тоже была приостановка, но она завершилась в конце марта.

Также NASDAQ уведомила Ozon о намерении провести принудительный делистинг американских депозитарных акций (ADS) компании, сообщили в Ozon.