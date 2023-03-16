МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Московская биржа продолжит торги бумагами Yandex, HeadHunter, Ozon, Qiwi и Cian в обычном режиме, говорится в сообщении торговой площадки.

NASDAQ и Нью-Йоркская фондовая биржа в среду объявили о планах делистинга ценных бумаг этих эмитентов. Мосбиржа возобновила торги акциями "Детского мира" в обычном режиме

"В соответствии с регулированием Банка России, эмитенты иностранных ценных бумаг, имеющие листинг на Московской бирже, сохранят текущий уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации", — сообщила Мосбиржа.