Мосбиржа продолжит торги бумагами Yandex, HeadHunter, Ozon, Qiwi и Cian
Мосбиржа продолжит торги бумагами Yandex, HeadHunter, Ozon, Qiwi и Cian в обычном режиме
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Московская биржа продолжит торги бумагами Yandex, HeadHunter, Ozon, Qiwi и Cian в обычном режиме, говорится в сообщении торговой площадки.
NASDAQ и Нью-Йоркская фондовая биржа в среду объявили о планах делистинга ценных бумаг этих эмитентов.
"В соответствии с регулированием Банка России, эмитенты иностранных ценных бумаг, имеющие листинг на Московской бирже, сохранят текущий уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации", — сообщила Мосбиржа.
https://1prime.ru/Stocks/20230316/840085035.html
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