МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Делистинг акций и расписок Yandex, HeadHunter, Ozon, Qiwi и Cian с биржи Nasdaq и Нью-Йоркской фондовой биржи не должен сказаться на их оценке на российской площадке, при этом он усложнит доступ к ним западным инвесторам, главным образом мелким розничным, следует из комментария для РИА Новости руководителя отдела по управлению акциями УК "Ингосстрах-Инвестиции" Александра Дорожкина. "Яндекс" прокомментировал решение NASDAQ о делистинге акций компании

Ранее в среду Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа объявили о планах делистинга ценных бумаг этих эмитентов. Чуть позже Московская биржа сообщила, что продолжит торги бумагами в обычном режиме.

"Основной вопрос остается в разделении компании ("Яндекса" — ред.), а делистинг усложняет жизнь или прямой доступ только зарубежным инвесторам. При этом акции продолжают торговать на внебиржевом (ОТС) рынке в Евроклире с высоким минимальным "чеком" для инвестиций (от 200 тысяч долларов), таким образом, делистинг заблокированной акции приводит к обнулению инвестиций у мелких инвесторов в западном контуре", — считает Дорожкин.

"Надежда на возможность продажи на открытых торгах для них испарилась. Nasdaq не единственная площадка где может быть листингован эмитент, но действующие санкции пока не позволяют это сделать. Как мы видим на листинг на Мосбирже действия западных игроков не влияет и котировкам ничего не угрожает", — добавил он.

Эксперт также указывает, что российский акции отвязались от воздействия мирового рынка, и делистинг компании с зарубежной биржи не должен каким-либо образом сказаться на оценке акции на рынке в России.