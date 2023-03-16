МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Сотовый оператор МТС снизил ориентир ставки купонов по биржевым облигациям в объеме 15 миллиардов рублей до уровня не выше 9,15% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Названы последствия делистинга российских бумаг с бирж США

Новому ориентиру купона соответствует доходность к погашению не выше 9,47% годовых. Первоначальный ориентир купона составлял не выше 9,25% годовых (доходность не выше 9,58% годовых). Заявки на облигации компания собирает в четверг.

Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии 001P-24 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 марта. Организаторы выпуска — БК "Регион", "БКС КИБ", Газпромбанк, банк "Дом.РФ", инвестбанк "Синары" и ИФК "Солид".

Ценные бумаги компания планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2016 году.