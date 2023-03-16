МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается во второй половине торгового дня на неоднозначных настроениях на зарубежных площадках и дешевеющей нефти, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Акции Credit Suisse подскакивают почти на 30 процентов

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.55 мск снижался на 0,86%, до 2242,6 пункта, долларовый РТС — на 1,31%, до 924,68 пункта.

Майский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,91%, до 73,02 доллара за баррель.

"В начале сессии российский рынок пытался расти, но затем просел, обновив вчерашний минимум. После этого произошел еще один восходящий импульс, который также не получил развития, в результате индекс Мосбиржи ускорил снижение", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"На старте дня проседали бумаги CIAN, Qiwi, HeadHunter, Ozon и "Яндекс" на информации о планирующемся делистинге с американских площадок. Однако просадка была выкуплена. День также богат на корпоративные новости, но их совокупность имеет нейтральное влияние на индекс Мосбиржи", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Research".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения – акции "Детского мира" (-5,32%), расписки VK (-4,03%), Ozon (-3,4%), акции Polymetal (-3,22%), расписки X5 (-3,21%), а также расписки FixPrice (-3,15%) и акции ММК (-2,6%).

Расписки TCS Group (-2,97%) продолжают отыгрывать опубликованные данные по МСФО.

Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников в четверг сообщил, что как минимум до конца текущего года ММК вряд ли вернется к вопросу о дивидендах; приоритетом для компании сейчас является инвестпрограмма, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Полюс" (-0,37%) представил ожидаемо слабые финансовые результаты за второе полугодие 2022 года, ниже консенсуса. Основными причинами снижения показателей являются сокращение реализации золота, рост капитальных и операционных затрат. Также компания продекларировала приверженность своей дивидендной политике, однако рекомендации о выплате не было", — добавляет ее коллега из "Велес Капитала" Сергей Жителев.

Впрочем, аналитики Промсвязьбанка считают, что "Полюс" представил неплохую финансовую отчетность.

"Ожидаем сохранения высокого спроса на золото во всём мире в качестве защитного актива, что найдёт отражение в росте стоимости металла в этом году. Также компания опубликовала прогноз по добыче на 2023 год: показатель должен составить 2,8-2,9 миллиона унций. В этой связи считаем бумаги "Полюса" привлекательными для покупок", — говорит Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

В лидерах роста – акции ИСКЧ (+5,34%), "Белуги" (+0,65%), расписки девелоперской группы "Эталон" (+0,54%).

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи пробивает ближайшую поддержку 2250 пунктов, следующим техническим препятствием для снижения способен выступить двухнедельный минимум 2235 пунктов. Учитывая наш негативный настрой и высокие внешние риски, эта отметка может быть также пройдена в ближайшие сессии", — считает Бабин.

В России ждут новостей по дивидендам "Совкомфлота" за 2022 год, добавляет Кожухова.