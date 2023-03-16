МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Стоимость акций First Republic Bank обрушивается почти на 30% в четверг после сообщений СМИ о возможной продаже бизнеса банка, следует из данных торгов. Вливание денег в Credit Suisse не решит всех проблем, считает экономист

По состоянию на 17.09 мск стоимость акций First Republic Bank падала на 29,17%, до 22,02 доллара за ценную бумагу.

В ночь на четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что First Republic Bank рассматривает стратегические варианты, которые включают в себя продажу бизнеса. Банк также рассматривает варианты повышения ликвидности с целью привлечения внимания со стороны более крупных конкурентов. Окончательное решение еще не было принято, добавил Блумберг.

Также ранее международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings понизили рейтинги First Republic Bank до "ВВ" и "ВВ+" соответственно и поместили в список на пересмотр с возможностью понижения.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

Газета New York Times сообщала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.