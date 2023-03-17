МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу поднимаются вслед за динамикой индексов Уолл-стрит, трейдеры более склонны к риску в конце волатильной недели, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Биржи Европы выросли на решениях ЕЦБ

По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 1,58%, до 3 278,01 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,22%, до 2 074,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,81%, до 19 551,88 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,73%, до 2 395,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,39%, до 6 993 пунктов, японский Nikkei 225 — на 1,13%, до 27 316 пунктов.

Торги в Азии следуют динамике фондовых бирж США. Основные фондовые американские биржи накануне в четверг продемонстрировали рост, причем технологический индекс NASDAQ поднялся на 2,5%.

На мировых рынках ослабевают опасения по поводу банковского сектора после предоставления поддержки пострадавшим банкам. На прошлой неделе было объявлено о закрытии ряда банков США, в результате в начале недели просел банковский сектор страны. Рынки опасались, что политика ужесточения Федеральной резервной системы США негативно влияет на банковский сектор. В среду волатильность перекинулась в европейский регион, где сильнее всего пострадал один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.

Власти США на фоне кризисной ситуации объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков. А Credit Suisse заявил, что займет у центробанка страны до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов США).

"Опасения вокруг банков сейчас быстро ослабевают, и это заставляет всех возвращаться к рисковым активам", — цитирует агентство Франс Пресс слова аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).