МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов прибавляет в пределах 1% по основному индексу, а в лидерах роста стоимости — бумаги Сбербанка, подскакивавшие в цене более чем на 4%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск растёт на 0,86%, до 2277,59 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,19%, до 938,34 пункта.
Привилегированные акции Сбербанка дорожают при этом на 2,45%, его обыкновенные акции — на 2,59%. А в самые первые минуты торгов "префы" банка максимально дорожали на 4,12%, до 181,17 рубля, а его обыкновенные акции — на 4,56%, до 183,45 рубля.
https://1prime.ru/Stocks/20230317/840101385.html
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