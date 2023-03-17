МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов прибавляет в пределах 1% по основному индексу, а в лидерах роста стоимости — бумаги Сбербанка, подскакивавшие в цене более чем на 4%, следует из данных Московской биржи. Акции First Republic Bank падают почти на 30 процентов

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск растёт на 0,86%, до 2277,59 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,19%, до 938,34 пункта.

Привилегированные акции Сбербанка дорожают при этом на 2,45%, его обыкновенные акции — на 2,59%. А в самые первые минуты торгов "префы" банка максимально дорожали на 4,12%, до 181,17 рубля, а его обыкновенные акции — на 4,56%, до 183,45 рубля.