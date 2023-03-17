МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Акции Credit Suisse сегодня сильно колеблются на Швейцарской фондовой бирже. На открытии торгов бумаги банка выросли на 1,8%, но затем вновь перешли к снижению. В США считают, что проблемы Credit Suisse носят изолированный характер

В среду акции банка упали до 1,55 франка, а в четверг повысились до 2,022 франка.

Сегодня на момент написания заметки акции Credit Suisse опустились на 0,8% до 2,008 франка.