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2023
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Акции Credit Suisse колеблются на старте торгов
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Акции Credit Suisse сегодня сильно колеблются на Швейцарской фондовой бирже. На открытии торгов бумаги банка выросли на 1,8%, но затем вновь перешли к снижению. В среду акции... ПРАЙМ, 17.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Акции Credit Suisse сегодня сильно колеблются на Швейцарской фондовой бирже. На открытии торгов бумаги банка выросли на 1,8%, но затем вновь перешли к снижению.
В среду акции банка упали до 1,55 франка, а в четверг повысились до 2,022 франка.
Сегодня на момент написания заметки акции Credit Suisse опустились на 0,8% до 2,008 франка.