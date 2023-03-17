МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Обыкновенные акции Сбербанка подскакивали более чем на 8%, обновив максимум с февраля 2022 года, после рекомендаций набсовета банка по дивидендам, следует из данных Московской биржи. Набсовет Сбера рекомендовал выплатить рекордные в истории банка дивиденды

К 14.06 мск привилегированные акции Сбербанка растут на 7,17%, его обыкновенные акции — на 7,6%. Обыкновенные акции банка уже максимально подскакивали на 8,3%, до 190,06 рубля — максимума с февраля 2022 года.

Как ранее в пятницу сообщил глава "Сбера" Герман Греф, набсовет Сбербанка рекомендовал выплату рекордных в истории банка дивидендов в размере 565 миллиарда рублей. Сбербанк выплатит дивиденды-2022 из расчета 25 рублей на одну акцию, они будут равны для обыкновенной и привилегированной бумаги.