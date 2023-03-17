МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих на фоне дивидендных новостей акций "Сбербанка", следует из сообщений торговой площадки. Набсовет Сбера рекомендовал выплатить рекордные в истории банка дивиденды

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 17.03.2023, 14-05 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 201,54) и диапазона оценки рыночных рисков (до 218,588 рубля, эквивалентно ставке 25%) ценной бумаги SBER (Сбербанк)", — говорится в сообщении.

К 14.14 мск акции компании "Сбербанка" росли на 7%, до 187,7 рубля.

Обыкновенные акции Сбербанка в ходе дня подскакивали более чем на 8%, обновив максимум с февраля 2022 года, после рекомендаций набсовета банка по дивидендам, следует из данных Московской биржи. Как ранее в пятницу сообщил глава "Сбера" Герман Греф, набсовет Сбербанка рекомендовал выплату рекордных в истории банка дивидендов в размере 565 миллиарда рублей. Сбербанк выплатит дивиденды-2022 из расчета 25 рублей на одну акцию, они будут равны для обыкновенной и привилегированной бумаги.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок), определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора сдвигаются границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя граница — вниз. Всего может быть проведено три сдвига в течение торгового дня.