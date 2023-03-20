МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дорожающих акций ВТБ, следует из сообщений торговой площадки. Банк России и Мосбиржа усовершенствуют механизм торгов валютой

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 20.03.2023, 10.49 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 0,01914) и диапазона оценки рыночных рисков (до 0,020785 рубля, эквивалентно ставке 25%) ценной бумаги VTBR (ВТБ ао)", — говорится в сообщении.

К 10.53 мск обыкновенные акции ВТБ подскакивают в цене на 8,9%, до 0,0182 рубля. А максимально котировки банка повышались ранее в понедельник на 10,8%, до 0,0185 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок), определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора сдвигаются границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя граница — вниз. Всего может быть проведено три сдвига в течение торгового дня.