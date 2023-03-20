МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций чуть усилил рост, показанный им на самом старте торгов, и повышается почти на 1,4%, несмотря на негативный внешний фон, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. "Роскосмос" будет участвовать в советах директоров фирм с "золотой акцией"

Индекс Мосбиржи к 11.01 мск подскакивает на 1,39%, до 2355,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,76%, до 956,2 пункта. С открытием торгов часом ранее индекс Мосбиржи повышался на 0,83%, до 2342,25 пункта, РТС — на 0,99%, до 958,44 пункта.

В лидерах роста котировок — бумаги ВТБ (+8,63%), отыгрывающие вчерашнее заявление главы банка Андрея Костина о том, что кредитная организация ждет рекордной прибыли по итогам текущего квартала, а также обыкновенные (+2,77%) и привилегированные (+2,78%) акции Сбербанка, акции "Газпрома" (+2,53%), а также расписки Polymetal (+1,9%) и акции "Полюса" (+1,57%).

Снижение демонстрируют лишь бумаги "О'Кей" (-1,12%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-0,54%), расписки X5 Retail Group (-0,41%), акции Московской биржи (-0,22%) и расписки Fixprice (-0,14%). Сбер и 25 рублей

"В начале торгового дня российский фондовый рынок может проигнорировать внешний негатив и продолжить инерционное повышение в том числе благодаря сохранению оптимизма по Сбербанку, обыкновенные и привилегированные акции которого могут стремиться в район психологически важного уровня 200 рублей. Рекомендованные дивиденды благоприятны для внутренних настроений в целом", — отмечает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Что же касается этого негативного внешнего фона, то стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent падает сейчас на 2,73%, до 70,98 доллара за баррель; фондовые рынки Азии закрыли торги снижением, фьючерсы на основные американские индексы также понижаются, европейские индексы открыли торги в ощутимом минусе.