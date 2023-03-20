МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Акции "Совкмофлота" растут почти на 5% после публикации компанией отчета по МСФО за 2022 год, зафиксировавшего рост ее чистой прибыли почти в 11 раз, до 385 миллионов долларов, следует из данных торгов на Московской бирже. Акции на Мосбирже растут, игнорируя негативный внешний фон

К 12.17 мск бумаги компании растут на 4,68%, до 60,38 рубля. Максимально бумаги поднимались на 6,4%, до 61,4 рубля. При этом рублевый индекс Мосбиржи повышается на 2,34%, до 2377,11 пункта, долларовый РТС — на 1,88%, до 966,65 пункта.

Согласно опубликованной отчетности "Совкмофлота" за 2022 год, чистая прибыль компании возросла почти в 11 раз, до 385 миллионов долларов. Кроме того, компания подтвердила приверженность своей дивидендной политике, предполагающей выплату в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.