МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Акции "Интер РАО" растут более чем на 3% на рекомендациях совета директоров по дивидендам, следует из динамики торгов на Московской бирже. Совдир "Интер РАО" рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года

К 17.55 мск акции "Интер РАО" поднимались на 3,17%, до 3,52 рубля, чуть ранее дорожали на 3,7%, до 3,537 рубля – максимума с 13 февраля. При этом индекс Мосбиржи растет на 2,89%.

Ранее в понедельник компания сообщила, что совет директоров "Интер РАО" рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года в 0,284 руб на акцию, что в сумме составляет 29,6 миллиарда рублей. Таким образом дивидендная доходность на акцию (с учетом стоимости бумаги на закрытии торгов в пятницу) составляет 8,3%.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 30 мая 2023 года.