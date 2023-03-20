МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Московская биржа второй раз за день повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дорожающих акций ВТБ, следует из сообщений торговой площадки. Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 20.03.2023, 18-11 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 0,01997) и диапазона оценки рыночных рисков (до 0,021616 рубля, эквивалентно ставке 30%) ценной бумаги VTBR (ВТБ ао)", — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник Московская биржа повышала границу ценового коридора акций ВТБ в 10.49 мск.

К 18.17 мск акции ВТБ росли на 13,75%, и превышали 1,89 копейки, максимально бумаги банка поднимались до 1,903 копейки.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора сдвигаются границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя граница — вниз. Всего может быть проведено три сдвига в течение торгового дня.