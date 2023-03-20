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2023
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Российский рынок акций вырос в понедельник
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Российский рынок акций по итогам торгов понедельника вырос на 3,2% на корпоративных новостях, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи закрытию торгов вырос на 3,2% —... ПРАЙМ, 20.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов понедельника вырос на 3,2% на корпоративных новостях, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи закрытию торгов вырос на 3,2% — до 2397,16 пункта, долларовый РТС — на 3,25%, до 979,83 пункта.
В лидерах роста – акции ВТБ (+14,59%) и акции "Газпрома" (6,15%).