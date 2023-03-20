МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов понедельника вырос на 3,2% на корпоративных новостях, следует из динамики торгов. Акции на Мосбирже растут, игнорируя негативный внешний фон

Рублевый индекс Мосбиржи закрытию торгов вырос на 3,2% — до 2397,16 пункта, долларовый РТС — на 3,25%, до 979,83 пункта.

В лидерах роста – акции ВТБ (+14,59%) и акции "Газпрома" (6,15%).