МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в понедельник вырос более чем на 3% на корпоративных новостях и дивидендных ожиданиях, следует из данных торговой площадки. Российский рынок акций вырос в понедельник

Рублевый индекс Мосбиржи закрытию торгов вырос на 3,2% — до 2397,16 пункта, долларовый РТС — на 3,25%, до 979,83 пункта.

"На рынок вернулась главная его стратегическая идея – дивидендные надежды. Продолжили дорожать акции Сбербанка, а вслед за ними бумаги "Газпрома" и ВТБ ", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Research".

"На примере Сбербанка у инвесторов сложилось ожидание в отношении реализации инвестиционного потенциала госкомпаний в текущем году: российские госкомпании будут платить дивиденды, порой невзирая на финансовые результаты 2022 года. Именно поэтому сегодня мы видим рост рынка, в том числе за счет госкомпаний", — также замечает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Российский рынок открылся существенным ростом при повышенных объемах. К акциям Сбербанка, которые продолжили рост после пятничного роста на рекомендованных дивидендах, присоединились акции ВТБ на фоне заявлений главы банка об ожиданиях рекордной прибыли за первый квартал текущего года. В отличие от Сбера, ВТБ пока не публиковал ни промежуточных, ни итоговых финансовых результатов", — добавляет Фетисов.

Акции ВТБ к 19.37 мск растут на 13,84%, префы Сбербанка – на 3,05%, его обыкновенные акции – на 2,93%.

В нефтегазовом секторе лидируют акции "Газпрома" (+6,53%), "Роснефти" (+3,4%) и "Транснефти" (+6,16%).

"Роснефть" сегодня продолжила практику выпуска отдельных цифр из финансовой отчетности и эти цифры воодушевляют инвесторов. Выручка компании выросла на 3,2%, EBITDA — на 9,5%, а чистая прибыль снизилась, несмотря на трудный год, всего лишь на 7,9% до 813 миллиардов рублей. Исходя из выплаченных дивидендов за первое полугодие, итоговой чистой прибыли и дивидендной политики можно ожидать минимальные дивиденды на уровне 18 рублей (4,8% дивдоходности), однако, учитывая опыт Сбербанка, "Роснефть" может заплатить больше", — комментирует Фетисов.

"Публикация финансовых результатов должна, по нашему мнению, оказать поддержку котировкам акций "Роснефти". Чистая прибыль за второе полугодие 2022 года предполагает дивиденды в размере 18 рублей на акцию (доходность — 4,8%), на 20% выше нашего прогноза", — также говорят аналитики инвестбанка "Синара".

"Цена акций "Транснефти" превысила 100 тысяч рублей впервые с сентября 2022 года. Мы также ожидаем дивидендных выплат и предполагаем дивдоходность свыше 10% (по текущим ценам)", — добавляет Фетисов.

Также в лидерах роста – префы "Башнефти" (+5,52%), АФК "Система" (+4,32%), префы "Мечела" (+4,01%) и акции "Аэрофлота" (+3,66%).

Также выросли акции "Совкомфлота" на 4,65% после позитивной отчетности по МСФО за 2022 год и подтверждения компанией политики по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, сообщила компания.

В лидерах снижения – расписки Ozon (-0,8%), Qiwi (-0,32%) и HeadHunter (-0,23%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Во вторник инвесторы могут проявлять некоторую сдержанность в преддверии заседания ФРС, итоги которого будут оглашены 22 марта. Из важной статистики завтрашнего дня выделим мартовский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW и продажи на вторичном рынке жилья США в феврале", — напоминает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В случае ухудшения внешнего фона на российском рынке возможна частичная фиксация прибыли, при этом не исключает аналитик и полагает, индекс Мосбиржи 21 марта будет находиться в пределах 2310-2410 пунктов.

Индекс Мосбиржи при тестировании 2400 пунктов может взять курс на 2500 пунктов – в район пиков сентября 2022 года, где расположено важное среднесрочное сопротивление, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".