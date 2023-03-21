МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно растет в начале торгов вторника, закрепляясь выше 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из динамики торгов. Лучший день за полгода

Таким образом, рынок развивает успех вечерней сессии понедельника, когда он (с дополнительным кодом IMOEX2) превысил этот психологический уровень впервые с сентября прошлого года.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 поднимался на 0,9% — до 2418,67 пункта, долларовый РТС — на 1,12%, до 992,12 пункта.