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2023
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Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые с сентября
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Российский рынок акций заметно растет в начале торгов вторника, закрепляясь выше 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из динамики торгов. Таким образом, рынок развивает успех... ПРАЙМ, 21.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно растет в начале торгов вторника, закрепляясь выше 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из динамики торгов.
Таким образом, рынок развивает успех вечерней сессии понедельника, когда он (с дополнительным кодом IMOEX2) превысил этот психологический уровень впервые с сентября прошлого года.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 поднимался на 0,9% — до 2418,67 пункта, долларовый РТС — на 1,12%, до 992,12 пункта.