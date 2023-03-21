МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций пытается удержаться в "зеленой зоне", находясь под давлением фиксирующих прибыль продавцов, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитика, предоставленных РИА Новости. Европейскому рынку акций удалось завершить неспокойный день в плюсе

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.31 мск рос на 0,03% — до 2397,85 пункта, долларовый РТС — на 0,25%, до 982,31 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи подскакивал до 2431,23 пункта, а РТС – до 997,04 пункта, затем оба индекса ненадолго уходили в минус, после чего вернулись к символическому росту.

"Накануне рынок удивил локальных инвесторов бурным ростом на дивидендных надеждах, хотя ожидания выплат от ВТБ и "Газпрома" можно посчитать преувеличенными и не столь очевидными, как в истории со Сбербанком. Кроме того, в последние месяцы на отечественном рынке нет длительных тенденций. Если возникает прибыль от нескольких дней роста, то затем ее предпочитают фиксировать", — комментирует РИА Новости Андрей Кочетков из "Открытие Research".

"Поэтому мы наблюдаем, что акции "Газпрома", ВТБ и Сбербанка перестали расти, а то и ушли в ощутимый минус", — добавляет он. Лучший день за полгода

К текущему моменту акции "Газпрома" снижаются на 2,09%, ВТБ – на 2,5%, привилегированные акции Сбербанка – на 0,15%, а его обыкновенные акции – на 0,19%.

При этом в лидерах роста находятся акции "Детского мира" (+3,61%), "Алросы" (+2,69%), расписки "Эталона" (+1,36%) и акции "Новатэка" (+1,28%).