МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Торги на лондонском рынке акций сегодня начались с ростом на фоне повышения цен на акции кредитных банков после того, как опасения по поводу банковского кризиса ослабли. Внимание инвесторов переключилось на двухдневное заседание Федеральной резервной системы США. Европейскому рынку акций удалось завершить неспокойный день в плюсе

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 вырос в начале сессии на 0,8%. Вчера он набрал почти 1%.

Опасения по поводу глобального банковского кризиса ослабли после того, как в выходные швейцарский кредитор UBS согласился купить своего конкурента Credit Suisse за 3,23 млрд долларов.

Субиндекс британских банков поднялся утром на 1,0%, среди лидеров роста — акции Barclays, подорожавшие на 2,5%.

Росту FTSE 100, в котором преобладают акции экспортеров, также способствовало ослабление фунта.

Теперь внимание инвесторов переключится на Федеральную резервную систему США, которая сегодня начинает двухдневное заседание по денежно-кредитной политике.

Более ориентированный на внутренний рынок индекс FTSE 250 midcap прибавил 0,9%.

Акции розничной компании по продаже товаров для дома Kingfisher выросли на 1,3% после публикации годового отчета о прибыли.