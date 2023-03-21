МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций вновь усилил рост после слабой динамики в первой половине торгов, участники рынка ожидают сообщений, касающихся встречи лидеров России и Китая, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Российский рынок акций пытается удержаться в плюсе во вторник

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.06 мск рос на 0,99% — до 2421,01 пункта, долларовый РТС — на 1,48%, до 994,35 пункта. Утром индекс Мосбиржи сильно рос, но затем не показывал ярковыраженной динамики.

"Особый интерес по ходу дня представляет официальная встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина: Россия и Китай на данный момент подтверждают курс на расширение экономического сотрудничества, что позитивно для настроений", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Акции "Новатэка" развивают начатый еще на прошлой неделе рост, который ускорился после рекомендации совета директоров по дивидендам за 2022 год в размере 60,58 рубля на бумагу (доходность 5,3%). Кроме того, накануне стало известно, что поставки СПГ из России в Китай в январе-феврале подскочили на 57,4% год к году. В рамках визита Си Цзиньпина в РФ на этой неделе ожидается заключение новых соглашений, в том числе по поставкам газа, что позитивно для "Новатэка", — замечает Кожухова.

На этом фоне акции "Новатэка" растут на 3,7%.

После утреннего снижения бумаги Сбербанка перешли к сильному росту: привилегированные акции поднимаются на 1,87%, а его обыкновенные акции – на 1,85%

Акции ВТБ после сильного роста в понедельник — более чем на 14% — во вторник незначительно корректируются, теряя около 0,9%. К текущему моменту акции "Газпрома" также корректируются вниз — на 0,48%.

В первой половине торгов Банк России сообщил, что с 21 марта 2023 года неквалифицированные инвесторы не смогут получить доступ к торгам "СПБ биржи" новыми иностранными ценными бумагами, если эти бумаги учитываются в недружественном депозитарии. На этом фоне акции "СПБ Биржи" ненадолго ускоряли снижение и теряли более 1%, однако затем сократили потери и к текущему моменту снижаются на 0,88%.

Акции Росбанка умеренно снижаются на 0,69%, ранее в ходе торгов вторника снижались более чем на 1% после публикации данных по МСФО за 2022 год, однако затем бумаги компании сократили потери.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Если нефть продолжит быстро восстанавливаться, индекс Мосбиржи способен уже сегодня проверить на прочность полугодовой максимум, установленный в начале торгов немного выше отметки 2430 пунктов, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Главным движущим фактором для отечественного рынка выступают ожидания предстоящих дивидендов. Во многом российский рынок держится обособленно от западных рынков, которые захлестнула волна опасений банковского кризиса. Банк России объявил о том, что с 1 апреля брокеры обязаны уведомлять клиентов о риске блокировки приобретаемых иностранных ценных бумаг, если они учитываются в недружественном депозитарии. Позитив могут привнести заявления лидеров РФ и КНР по итогам встречи в Москве", — говорит Ксения Лапшина из "Финама".