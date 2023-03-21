МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Крупнейший пенсионный фонд Швеции Alecta продал все свои акции в испытывающем трудности американском банке First Republic Bank, передает агентство Bloomberg со ссылкой на гендиректора фонда Магнуса Биллинга (Magnus Billing). First Republic Bank получил депозиты от 11 крупных банков США

"Крупнейший пенсионный фонд Швеции, Alecta, продал все свои акции в испытывающем трудности американском кредиторе First Republic Bank с убытком в 7,5 миллиарда крон (728 миллионов долларов)", — пишет агентство со ссылкой на главу фонда.

В документе Alecta, который приводит агентство, компания заявила, что продала все акции банка 15 марта, а ее общий инвестированный капитал в First Republic составлял 9,7 миллиарда крон (941 миллион долларов). Шведский фонд покупал акции банка с 2019 года, что сделало его пятым по величине акционером First Republic.

По данным Bloomberg, на прошлой неделе фонд также заявил, что ожидает полного списания своих инвестиций стоимостью 1,1 миллиарда долларов в Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Агентство добавляет, что финансовый надзорный орган Швеции потребовал от фонда объяснений, как и почему Alecta, управляющая деньгами 2,6 миллиона шведов, инвестировала в сумме около 21,8 миллиарда крон (2,1 миллиарда долларов) своих средств в банки, связанные с крахом SVB.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

Газета New York Times сообщала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic Bank, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.