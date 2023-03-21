Bloomberg: крупнейший пенсионный фонд Alecta Швеции продал акции в First Republic Bank
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Крупнейший пенсионный фонд Швеции Alecta продал все свои акции в испытывающем трудности американском банке First Republic Bank, передает агентство Bloomberg со ссылкой на гендиректора фонда Магнуса Биллинга (Magnus Billing).
"Крупнейший пенсионный фонд Швеции, Alecta, продал все свои акции в испытывающем трудности американском кредиторе First Republic Bank с убытком в 7,5 миллиарда крон (728 миллионов долларов)", — пишет агентство со ссылкой на главу фонда.
В документе Alecta, который приводит агентство, компания заявила, что продала все акции банка 15 марта, а ее общий инвестированный капитал в First Republic составлял 9,7 миллиарда крон (941 миллион долларов). Шведский фонд покупал акции банка с 2019 года, что сделало его пятым по величине акционером First Republic.
По данным Bloomberg, на прошлой неделе фонд также заявил, что ожидает полного списания своих инвестиций стоимостью 1,1 миллиарда долларов в Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Агентство добавляет, что финансовый надзорный орган Швеции потребовал от фонда объяснений, как и почему Alecta, управляющая деньгами 2,6 миллиона шведов, инвестировала в сумме около 21,8 миллиарда крон (2,1 миллиарда долларов) своих средств в банки, связанные с крахом SVB.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
Газета New York Times сообщала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic Bank, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.
https://1prime.ru/Stocks/20230321/840146168.html