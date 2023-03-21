МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника вырос на 0,04%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций усилил рост после слабой динамики в начале торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,04% — до 2398,15 пункта, долларовый РТС — на 0,42%, до 983,95 пункта.