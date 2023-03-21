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2023
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Российский рынок акций слегка вырос во вторник
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Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника вырос на 0,04%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,04% — до... ПРАЙМ, 21.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника вырос на 0,04%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,04% — до 2398,15 пункта, долларовый РТС — на 0,42%, до 983,95 пункта.