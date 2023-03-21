МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций незначительно повысился по итогам торгов вторника, замедлив бурный рост начала недели, следует из данных торгов на Московской бирже. Российский рынок акций слегка вырос во вторник

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 0,04%, до 2398,15 пункта, долларовый РТС — на 0,42%, до 983,95 пункта. Максимально в ходе торговой сессии вторника индекс Мосбиржи поднимался на 1,01%, до 2431,23 пункта, РТС — на 1,02%, до 997,79 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия.

Майский фьючерс на нефть марки Brent к 20.22 мск рос на 1,82%, до 75,13 доллара.

"Российский рынок акций во вторник продолжил повышательный импульс, индекс Мосбиржи попытался закрепиться выше 2400 пунктов. Внешний фон улучшился… Нефтяные котировки демонстрировали умеренный отскок, Brent пытается закрепиться вблизи 75 долларов за баррель. Сырьевые котировки поддерживаются ослаблением позиций доллара – индекс американской валюты DXY откатился ниже 103 пунктов", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Несмотря на незначительное повышение индекса Мосбиржи, большинство бумаг на отечественном рынке завершили торги вторника снижением.

Сильнее всего подешевели бумаги ВТБ (-4,24%) и "Газпрома" (-2,68%), корректировавшиеся вниз после бурного роста в понедельник. Также в цене снизились бумаги АФК "Система" (-2,65%), "Аэрофлота" (-2,39%) и X5 Retail Group (-2,21%).

Рост показали бумаги Globaltrans (+2,63%), "Алросы" (+1,54%), "ПИК" (+1,43%) и МТС (+0,87%), а также акции "Фосагро" (+0,72%) и "Новатэка" (+0,41%).

"Среди лидеров торгов бумаги Globaltrans и "Новатэк". Обе компании заметно выигрывают от расширения торговых связей с Китаем… если говорить о поставках СПГ, то за первые два месяца года они выросли на 57,4%", — отметил ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

ПРОГНОЗЫ

"Глобальный риск-аппетит остается неустойчивым и чувствительным к новостному фону, в то время как на российском рынке назревшая техническая перегретость может транслироваться в частичную фиксацию прибыли. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 22 марта – 2330-2450 пунктов", — оценивает Бахтин.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что 22 марта индекс Мосбиржи будет находиться в коридоре 2350-2450 пунктов.