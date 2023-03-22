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Акции на Мосбирже открыли торги среды снижением
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Российский рынок акций в начале торговой сессии среды снижается на 0,57%, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск снижается на 0,57% — до 2384,53 пункта,... ПРАЙМ, 22.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды снижается на 0,57%, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск снижается на 0,57% — до 2384,53 пункта, долларовый РТС — на 0,43%, до 979,76 пункта.