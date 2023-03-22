МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды снижается на 0,57%, следует из динамики торгов. Разная динамика голубых фишек

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск снижается на 0,57% — до 2384,53 пункта, долларовый РТС — на 0,43%, до 979,76 пункта.