МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций утром среды снижается почти на 0,7% ввиду отсутствия новых драйверов для роста, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Акции японских компаний присоединились к глобальному ралли

Индекс Мосбиржи к 11.13 мск опускается на 0,68%, до 2381,89 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,97%, до 974,39 пункта.

Внешний фон — смешанный. Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent снижается сейчас на 0,4%, до 75 долларов за баррель. Фондовые рынки Азии закрыли торги ростом, при этом фьючерсы на основные американские индексы понижаются, но европейские индексы открыли торги существенным ростом.

Что же касается внутренних факторов, то "в начале торгового дня российский фондовый рынок может сохранить коррекционный настрой ввиду отсутствия новых внутренних драйверов для повышения и сильной перекупленности таких бумаг, как Сбербанк", отмечает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Сильнее всего при этом дешевеют привилегированные акции ДВМП (-1,32%), МКБ (-1,11%), "Аэрофлота" (-1,1%), а также расписки X5 Retail Group (-1,01%) и Ozon (-0,84%). Привилегированные акции Сбербанка теряют 0,65% своей стоимости, обыкновенные – 0,64%.

Повышаются в цене бумаги Globaltrans (+2,53%), дорожающие четвертую торговую сессию подряд, АФК "Система" (+0,79%), "Полюса" (+0,75%), Polymetal (+0,57%), "Алросы" (+0,42%), "Фосагро" (+0,36%) и "Роснефти" (+0,22%).

"Ожидаем сегодня смешанной динамики на рынке. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2375-2400 пунктов", — считают аналитики Промсвязьбанка.