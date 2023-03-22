МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Ozon подал апелляцию Nasdaq из-за решения этой американской биржи о принудительном делистинге его депозитарных акций (ADS), следует из сообщения ретейлера. Qiwi подала запрос на слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге

"Ozon подал апелляцию в Nasdaq и будет защищать интересы инвесторов… Если апелляция будет отклонена, компания планирует подавать ее повторно, правила биржи такое право дают", — говорится в сообщении.

По мнению онлайн-площадки, с их стороны никаких нарушений правил и процедур биржи не было. Там также подчеркнули, что при любом развитии событий "решение о делистинге никак не влияет на операционную деятельность и не нарушает ее финансовую устойчивость".

До этого, 15 марта, Ozon наряду с другими компаниями из России получил уведомление от Nasdaq о том, что американские депозитарные акции будут исключены из листинга биржи. "Яндекс" направил апелляцию на решение NASDAQ по его акциям

Уточняется, что по правилам биржи компания имеет право запросить слушание специальной комиссии для обжалования решения биржи, что она и сделала. Слушание должно быть проведено в течение 45 дней с момента поступления запроса. А до момента вынесения письменного решения комиссии исключение компании из листинга должно быть приостановлено.

При этом торги акциями Ozon на Nasdaq были приостановлены ещё с 28 февраля прошлого года. За день до этого Международная фондовая биржа (TISE) приостановила торги конвертируемыми облигациями Ozon. Держатели бондов могут потребовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов, если торги акциями не проводятся семь или более дней. Эти выплаты должна производить кипрская холдинговая группа Ozon, которая может столкнуться с трудностями при проведении международных платежей.