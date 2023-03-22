Ozon подал апелляцию в Nasdaq из-за решения о принудительном делистинге акций
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Ozon подал апелляцию Nasdaq из-за решения этой американской биржи о принудительном делистинге его депозитарных акций (ADS), следует из сообщения ретейлера.
"Ozon подал апелляцию в Nasdaq и будет защищать интересы инвесторов… Если апелляция будет отклонена, компания планирует подавать ее повторно, правила биржи такое право дают", — говорится в сообщении.
По мнению онлайн-площадки, с их стороны никаких нарушений правил и процедур биржи не было. Там также подчеркнули, что при любом развитии событий "решение о делистинге никак не влияет на операционную деятельность и не нарушает ее финансовую устойчивость".
До этого, 15 марта, Ozon наряду с другими компаниями из России получил уведомление от Nasdaq о том, что американские депозитарные акции будут исключены из листинга биржи.
Уточняется, что по правилам биржи компания имеет право запросить слушание специальной комиссии для обжалования решения биржи, что она и сделала. Слушание должно быть проведено в течение 45 дней с момента поступления запроса. А до момента вынесения письменного решения комиссии исключение компании из листинга должно быть приостановлено.
При этом торги акциями Ozon на Nasdaq были приостановлены ещё с 28 февраля прошлого года. За день до этого Международная фондовая биржа (TISE) приостановила торги конвертируемыми облигациями Ozon. Держатели бондов могут потребовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов, если торги акциями не проводятся семь или более дней. Эти выплаты должна производить кипрская холдинговая группа Ozon, которая может столкнуться с трудностями при проведении международных платежей.
https://1prime.ru/Stocks/20230322/840156990.html