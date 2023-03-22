МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" сможет выкупить 100 процентов акций АО "Транс-ойл" и АО "Инга" у нефтяной компании "Руспетро", следует из текста распоряжения президента России Владимира Путина. Аналитик прокомментировал итоги встречи Путина и Си Цзиньпина

"Разрешить совершение публичным акционерным обществом Национальный банк "ТРАСТ" сделок по приобретению: 100 процентов акций акционерного общества "ИНГА", принадлежащих акционерному обществу "РУСПЕТРО"; 100 процентов акций акционерного общества "Транс-ойл", принадлежащих акционерному обществу "РУСПЕТРО", — говорится в распоряжении.

В прошлом году глава государства издал указ, согласно которому запрещаются любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в недропользователях и предприятиях, признаваемых стратегическими, а также по отдельному списку с долями в некоторых банках и компаниях сферы топливно-энергетического комплекса. В декабре действие указа было продлено на 2023 год.

Как сообщал "Траст", основной актив компании "Руспетро" — ОАО "Инга", которое владеет лицензиями на добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — Югре. Также в "Руспетро" входит АО "Транс-Ойл" с лицензией на Пальяновский участок в ХМАО.

Штаб-квартира "Руспетро" находится в Лондоне, раньше ее акции торговались на Лондонской бирже. Арбитражный суд Москвы в марте 2021 года признал "Руспетро" банкротом по заявлению "Траста", которому компания задолжала 11,4 миллиарда рублей. "Руспетро" выступило поручителем "Инги" при получении ею займов от "Траста" по договору кредитной линии от 14 ноября 2014 года. Ни заемщик, ни поручитель обязательств возврата денег не исполнили.

Кроме того, в декабре 2021 года "Траст" в суде потребовал взыскать около 32,4 миллиона долларов с иностранных структур "Руспетро".