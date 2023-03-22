МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается во второй половине среды в рамках продолжающейся коррекции после роста в течение трех предыдущих сессий, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Ozon подал апелляцию из-за принудительного делистинга акций

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.30 мск снижался на 0,4%, до 2388,61 пункта, долларовый РТС — на 0,53%, до 978,7 пункта.

При этом майский фьючерс на нефть марки Brent сокращается на 0,42%, до 75 долларов за баррель.

"В рамках сегодняшней торговой сессии индекс Мосбиржи снижается … что отчасти можно объяснить некоторой коррекцией после роста в рамках предыдущих торговых сессий", — отмечает аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции" Анна Михайлова.

Схожей с Михайловой позиции о причинах снижения российского рынка в среду придерживается и аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Торги на Московской Бирже 22 марта начались снижением основных фондовых индексов. Вероятно, это коррекция на фоне фиксаций прибыли трейдерами, так как в преддверии приезда в РФ делегации из Китая российский фондовый рынок прибавил более 5%", — подчеркнул он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Сильнее всего к 15.30 мск снижались акции "Совкомфлота" (-2,88%), привилегированные акции "Транснефти" (-1,95%), акции "Аэрофлота" (-1,06%), расписки X5 Retail Group (-1,04%), а также расписки Ozon (-0,9%).

"Давление на акции "Совкомфлота", судя по всему, оказывает отсутствие конкретики по дивидендам за 2022 год, несмотря на прошедший ранее в марте совет директоров компании по вопросам итоговых выплат", — считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Мишустин назвал лидера в морской транспортировке энергоносителей

В лидерах роста пока — расписки Globaltrans (+1,85%), акции "Белуги" (+1,69%),"Полюса" (+1,11%), "Северстали" (+1,02%), "Роснефти" (+0,94%) и АФК "Система" (+0,86%)

"Расписки Globaltrans, занимающегося железнодорожными перевозками, продолжают ралли последних дней и в среду достигли максимума с мая 2022 года в ожидании увеличения спроса на свои услуги по мере расширения сотрудничества с Китаем. Компания 27 марта представит финансовые результаты за 2022 год по МСФО, при этом в 2022 году Globaltrans не платил дивидендов и пока неясно, сможет ли в ближайшее время вернуться к выплатам из-за технических ограничений", — отметила Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

Аналитик "Финама" Алексей Калачев полагает, что индекс Мосбиржи достиг своей цели в районе 2400 пунктов и перешел в зону перекупленности, в связи с чем, по мнению эксперта, высока вероятность возврата индекса к уровню 2300 пунктов.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 22 марта: зона 2350–2450 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 960–1000 пунктов", — заключает Чернов из Freedom Finance Global.