МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. HeadHunter подала запрос на проведение слушаний в комиссию Nasdaq, чтобы обжаловать решение о делистинге своих депозитарных расписок с этой американской биржи, сообщает компания. Qiwi подала запрос на слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге

"Двадцать первого марта 2023 года компания подала запрос на проведение слушаний в комиссию по слушаниям Nasdaq ("Комиссия по слушаниям"), чтобы обжаловать решение о делистинге", — говорится в сообщении.

Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа в прошлую среду объявили о планах делистинга ценных бумаг ряда компаний с основным бизнесом в России, в том числе HeadHunter. Позже Московская биржа сообщила, что продолжит торги бумагами этих компаний в обычном режиме.

В понедельник компания заявляла, что уведомление о делистинге ценных бумаг HeadHunter, решение о котором приняла Nasdaq, не повлияет на деятельность компании и на её финансовое положение. Кроме того, компания выражала намерение подать запрос для обжалования делистинга.