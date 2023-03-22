МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды снизился на 0,18%, следует из динамики торгов. Российский рынок акций падает в рамках коррекции

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,18%, до 2393,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 980,02 пункта.