2023-03-22T19:00:00+03:00
2023-03-22T19:05:41+03:00
2023-03-22T19:00:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Stocks/20230322/840163642.html
Российский рынок акций снизился в среду
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций по итогам основных торгов среды снизился на 0,18%, следует из динамики торгов. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,18%, до 2393,88 пункта,... ПРАЙМ, 22.03.2023
акции, рынки, новости, россия, акции, биржа
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/49/834374913.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/49/834374913.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/49/834374910.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/49/834374910.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/48/834374801.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/48/834374801.jpg
https://1prime.ru/Stocks/20230322/840160107.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды снизился на 0,18%, следует из динамики торгов.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,18%, до 2393,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 980,02 пункта.