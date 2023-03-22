МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций завершил основную сессию в умеренном минусе и продолжил слабо снижаться на вечерних торгах, следует из данных торговой площадки. Российский рынок акций снизился в среду

Рублевый индекс Мосбиржи закрытию торгов снизился на 0,18% — до 2393,88 пункта, долларовый РТС — на 0,4%, до 980,02 пункта.

"Российский рынок акций в среду к завершению основных торгов оставался в сдержанном минусе, но отступил от минимумов дня благодаря восстановлению ряда эмитентов", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Российский рынок акций в середине недели торговался преимущественно в формате вялотекущей нисходящей коррекции. Ценовая неуверенность нефти, сложный геополитический фон и признаки технической перегретости после мощного импульса роста пока не дают индексу Мосбиржи уверенно преодолеть отметку 2400 пунктов и закрепиться выше нее", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – привилегированные акции банка "Санкт-Петербург", поднявшиеся к закрытию основной торговой сессии на 6,64%, а в ходе торгов подскакивавшие на 12,2%, до 31,25 рубля (максимума с 10 февраля) на ожиданиях решения совета директоров по дивидендам за 2022 год, которое должно быть в четверг.

При этом Кожухова замечает, что обыкновенные акции банка в среду подскочили до пика с 2011 года (145,3 рубля), отвоевав все утерянные позиции после внесения в санкционные списки.

"Ранее банк выплатил дивиденды за первое полугодие 2022 года, доходность которых по обыкновенным акциям составила 12%. В связи с этим инвесторы не исключают новых приятных сюрпризов", — добавляет аналитик.

На вечерних торгах в лидерах роста – акции "Белуги" (+5,18%), расписки Globaltrans (+2,96%), Qiwi (+2,77%) и девелопера "Эталон" (+2,11%).

В лидерах снижения – акции "Совкомфлота" (-2,3%), префы "Транснефти" (-1,33%) и акции МКБ (-1,27%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Мечел" опубликует операционные результаты за 2022 год, "Распадская" проведет конференц-колл для инвесторов и аналитиков по итогам годового отчета, напоминает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Его прогноз по индексу Мосбиржи на 23 марта – 2320-2420 пунктов.

"Индексы Мосбиржи и РТС в середине недели воздержались от обновления очередных пиков и продолжали снимать краткосрочную перекупленность, консолидируясь недалеко от отметок 2400 и 980 пунктов. Решение ФРС, вероятно, повлияет на российские площадки лишь в случае неожиданностей и резких движений активов за рубежом", — считает Кожухова.

"Напряженность в конце недели также может появиться на фоне сообщений об обсуждении в ЕС новых санкций против РФ в ходе саммита", — добавляет она.