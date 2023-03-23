МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии четверга на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Голубиный помет ФРС США озадачил инвесторов

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск терял 0,1% — до 2391,46 пункта, индекс РТС прибавлял 0,42%, до 984,15 пункта.