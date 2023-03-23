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Акции на Мосбирже падают утром в четверг
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Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии четверга на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.06 мск терял 0,1% — до 2391,46... ПРАЙМ, 23.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии четверга на 0,1%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск терял 0,1% — до 2391,46 пункта, индекс РТС прибавлял 0,42%, до 984,15 пункта.