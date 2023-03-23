МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Акции американской криптобиржи Coinbase после закрытия основных торгов дешевеют на 15,8%, свидетельствуют данные торгов. Биржа получила уведомление от властей США о предстоящем обвинении в нарушении законов. Росфинмониторинг напомнил, какие сделки с криптовалютой запрещены в России

По состоянию на 10.20 мск цена акций Coinbase падает на 15,8% — до 64,95 доллара. По итогам торгов среды акции подешевели на 8,16% — до 77,14 доллара за акцию.

В ночь на четверг криптобиржа сообщила, что получила от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США так называемое "уведомление Wells" – официальное извещение, что регулятор готовится совершить правоприменительное действие или выдвинуть обвинения в нарушении законов о ценных бумагах.

Криптобиржа заявила, что разочарована решением американского регулятора и уверена в законности своих активов и сервисов, а также готова к юридическому процессу.

Американская биржа криптовалют Coinbase была основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. По состоянию на конец 2022 года штат составлял 4,51 тысячи сотрудников.