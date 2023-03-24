МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале сессии пятницы колеблется в пределах сотых долей процента по основному индексу, переходя от символического снижения к повышению и обратно, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.09 мск прибавляет 0,02% — до 2388,73 пункта, индекс РТС теряет 0,19%, опускаясь до 987,57 пункта.
При этом обыкновенные акции банка "Санкт Петербург" дорожают почти на 15%.
Согласно отчётности, чистая прибыль банка по МСФО в прошлом году выросла в 2,6 раза и составила 47,5 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/Stocks/20230324/840184658.html
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