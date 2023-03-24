МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале сессии пятницы колеблется в пределах сотых долей процента по основному индексу, переходя от символического снижения к повышению и обратно, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций по итогам основных торгов понизился на 0,23 процента

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск прибавляет 0,02% — до 2388,73 пункта, индекс РТС теряет 0,19%, опускаясь до 987,57 пункта.

При этом обыкновенные акции банка "Санкт Петербург" дорожают почти на 15%.

Согласно отчётности, чистая прибыль банка по МСФО в прошлом году выросла в 2,6 раза и составила 47,5 миллиарда рублей.