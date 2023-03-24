МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Акции Deutsche Bank в пятницу дешевеют третий день подряд. Накануне вечером произошел резкий рост стоимости страхования от рисков невыполнения обязательств, спровоцировав опасения насчет стабильности европейских банков в целом. Раскрыто, зачем Германия скрывает правду о взрывах на "Северных потоках"

Акции Deutsche в этом месяце уже потеряли пятую часть стоимости. На момент написания статьи бумаги банка торговались с понижением на 5,5% по 8,843 евро, вблизи пятимесячного минимума, достигнутого в понедельник.

В четверг акции банка по итогам торгов снизились на 3,2%. По данным S&P Market Intelligence, кредитные дефолтные свопы банка — вид страхования для держателей облигаций — выросли со 142 б. п., уровня среды, до 173 б. п.

Согласно Refinitiv, это самый сильный однодневный рост кредитных дефолтных свопов банка в истории.

Кроме того, инвесторы активно распродавали некоторые бонды Deutsche Bank. Его дополнительные долларовые бонды 1-го уровня (AT1) со ставкой 7,5% подешевели на 1 цент до 74,716 цента на доллар, подтолкнув доходность до 22,87%. Согласно данным Tradeweb, двумя неделями ранее доходность этих бумаг была вдвое ниже.

Банковские бонды AT1 оказались под давлением после того, как банку Credit Suisse в минувшие выходные пришлось полностью списать собственные AT1 на сумму в 17 млрд долларов в рамках вынужденного слияния с UBS. Германию предупредили о риске ускорения инфляции

На прошлой неделе европейским банкам пришлось нелегко, поскольку события в Credit Suisse и неурядицы в региональных банках США вызвали опасения насчет состояния мирового банковского сектора в целом.

Субиндекс STOXX 600 для сектора европейских банков (в расчет которого бумаги Credit Suisse и UBS не входят) пережил одну из самых волатильных торговых недель с начала этого года. На момент написания статьи он торговался с понижением на 2,1% и может снизиться примерно на 17% за месяц.

На этом фоне Deutsche Bank в пятницу объявил, что досрочно погасит свои кредитные ноты 2-го уровня на 1,5 млрд долларов, которые ранее планировал погасить 2028 году.

В феврале банк уже выпустил аналогичные новые ноты с целью заместить тот выпуск, который погашает сейчас.