МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются в пятницу, следует из данных торгов. Трамп пригрозил США катастрофическими разрушениями из-за обвинений

По состоянию на 14.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускатеся на 0,82%, до 32 053 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,32%, до 12 813 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,65%, до 3 952 пункта.

Неспокойная ситуация в банковском секторе продолжает волновать инвесторов. По сообщению агентства Блумберг со ссылкой на источники в пятницу, швейцарские банки UBS и Credit Suisse получили от минюста США судебные повестки в рамках расследования о том, помогали ли сотрудники этих банков клиентам, находящимся под санкциями, в частности, из России. Как сообщает издание, запросы в банки поступили еще до соглашения о поглощении, подписанного 19 марта, однако в пятницу стоимость акций UBS падает почти на 7%. Названы сроки восполнения стратегических нефтяных запасов США

Инвесторы также по-прежнему переваривают решение Федеральной резервной системы США. В среду регулятор повысил учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5%, несмотря на то, что его "ястребиная" политика на протяжении последнего года сыграла не последнюю роль в банкротстве ряда крупных американских банков, включая Silicon Valley Bank. По крайней мере, так сам банк объяснял свой крах.

Глава ФРС Джером Пауэлл после заседания вопреки ожиданиям заявил, что Федрезерв намерен продолжать бороться с инфляцией, пока ее замедление не станет очевидным.

Тем не менее, по данным CME Group, 75% аналитиков прогнозируют, что регулятор в ходе майского заседания сохранит показатель ставки рефинансирования на текущем уровне, осталльные — что повысит.