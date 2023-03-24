МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине пятницы вновь изменил свою динамику и показывает рост, с начала торговой сессии успев уже несколько раз перейти от символического повышения к снижению, следует из данных торгов на Московской бирже. Акции Deutsche Bank дешевеют третий день подряд

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.57 мск увеличивался на 0,13%, до 2391,47 пункта, долларовый РТС снижался на 0,57%, до 983,75 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 0,79%, до 76,6 рубля.

При этом майский фьючерс на нефть марки Brent падал на 2,92%, до 73,69 доллара за баррель.

"Инвесторы на международных торговых площадках активно скупают золото и прочие активы, рассматриваемые в качестве защитных, на фоне проблем в финансовом секторе США и Европы… Однако эти негативные процессы практически не отразились на котировках российских бумаг. Так, основные бенчмарки Мосбиржи показали лучшую динамику за последний месяц среди мировых фондовых индексов", — говорит Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

"Российский рынок сегодня торгуется без конкретного направления, индексы не раз успели побывать и в минусе, и в плюсе. Внешний фон для отечественного рынка складывается весьма неблагоприятный – на мировых рынках доминирует тема банковского кризиса, и опасения на этот счет вызвали распродажи на многих рынках. Давление на котировки в глобальном масштабе оказали и действия целого ряда центральных банков стран Запада по повышению ставок", — отмечает аналитик "Финама" Зарина Саидова.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Большинство бумаг на российском фондовом рынке во второй половине дня росли в цене.

Сильнее всего подорожали обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+11,58%). При этом привилегированные акции банка не изменились в цене. В ходе торгов его обыкновенные акции взлетали на 20,2% — до 168,28 рубля, обновив максимум с марта 2011 года. Привилегированные акции банка максимально поднимались почти на 10%, до 32,5 рубля – максимума с 9 февраля. Московская биржа проведет торги 8 мая

В четверг совет директоров кредитной организации рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года в размере 21,16 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную. Также банк опубликовал финансовую отчетность по МСФО за прошедший год, зафиксировавшую рост его чистой прибыли более чем в 2 раза – с 18,1 миллиарда рублей до 47,5 миллиарда.

Также в цене увеличились акции АФК "Система" (+2,09%), расписки FixPrice (+1,75%), акции "Интер РАО" (+1,33%) и обыкновенные акции "Татнефти" (+1,04%).

Подешевели бумаги МТС (-0,71%), ММК (-0,64%), X5 Retail Group (-0,57%), "Алросы" (-0,44%) и "Газпрома" (-0,11%).

ПРОГНОЗЫ

"Мы полагаем, что в ближайшее время Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2350–2450 пунктов. Охота за дивидендами продолжится, хотя основные идеи в значительной степени отыграны. Снижение цен на углеводороды не оказывает заметного давления даже на бумаги нефтегазового сектора, поскольку их поддерживают дивидендные ожидания", — считает Ващенко из Freedom Finance Global.

"С технической точки зрения на дневном графике Индекса Мосбиржи в рамках восходящего тренда формируется "флаг", за которым может последовать новый виток укрепления. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 2490 пунктов", — заключает Саидова из "Финама".