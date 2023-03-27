МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются на сохраняющихся опасениях проблем в банковском секторе и рисках рецессии вследствие этого, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фондовые индексы США продолжают снижаться

По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 1,05%, до 3231,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,69%, до 2102,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,57%, до 19803 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,22%, до 2409,6 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,11%, до 6961,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,44%, до 27505,5 пункта.

Фондовые индексы Азии демонстрируют в основном негативную динамику в начале новой недели — сохраняется беспокойство за мировую банковскую систему после ряда банкротств в этом секторе в США.

"Недавний банковский кризис усилил опасения относительно рецессии", — цитирует агентство Bloomberg основателя Yardeni Research Эда Ярдени.

Тем не менее, по его мнению, текущая ситуация не спровоцирует кризис кредитования и рецессию.