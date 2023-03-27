МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднимается более чем на 1%, бумаги растут широким кругом, в лидерах — акции "Аэрофлота", поднимающиеся на высоких для компании объемах торгов, следует из данных Московской биржи. Суд арестовал часть акций Калининградского морского торгового порта

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.45 мск рос на 1,05%, до 2416,58 пункта, долларовый РТС — на 1,72%, до 994,53 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent поднимается на 0,46%, до 74,86 доллара за баррель.

В лидерах роста — акции "Аэрофлота" (+8,24%), "Камаза" (+6,67%), Росбанка (+5,58%), "М.Видео" (+5,72%), Qiwi (+2,03%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции поднимаются на 2,33%, привилегированные – 2,58%), обыкновенные акции НМТП (+2,69%).

В пятницу крупнейший российский авиаперевозчик отчитался об увеличении пассажиропотока в феврале на 6,3% относительно аналогичного показателя годом ранее. Однако в конце недели акции выросли всего на 1,05%, объем торгов акциями "Аэрофлота" составил почти 277 миллионов рублей. Однако в понедельник объем торгов акциями авиаперевозчика к текущему моменту превысил 1,6 миллиарда рублей.

Аналитики Промсвязьбанка считают, что в дальнейшем ситуация в отрасли, а также по группе "Аэрофлот", будет улучшаться, во-первых, за счет наступления летних каникул и отпусков, во-вторых, за счет предоставления субсидий на сумму 11,6 миллиарда рублей. На международных линиях они ждут существенного восстановления за счет эффекта низкой базы прошлого года, тогда как на внутренних линиях динамика будет более сдержанной из-за закрытия ряда аэропортов в стране.

"Относительно допандемийных времен пассажирооборот Аэрофлота снизился, но вырос по сравнению с февралем 2021 года и 2022 года. Компания пока не раскрывает финансовые результаты. Основная интрига — в каком году Аэрофлот сможет вернуться на безубыточный уровень", — обращают внимание аналитики "БКС Мир инвестиций".