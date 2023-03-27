МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на 1,8% днем в понедельник на фоне дорожающей нефти и роста отдельных корпоративных бумаг, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Суд арестовал часть акций Калининградского морского торгового порта

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.57 мск повышался на 1,82%, до 2434,97 пункта, долларовый РТС — на 2,4%, до 1001,24 пункта.

При этом майский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,81%, до 75,94 доллара за баррель

"Российские фондовые индексы продолжили подъем в понедельник, причем индекс Мосбиржи пытается закрепиться выше уровня 2400 пунктов, что должно открыть ему дорогу для роста в район 2500 пунктов. Поддержку отечественным акциям оказывает общее улучшение настроений на зарубежных биржах, а также продолжающееся восстановление цен на нефть, которые превысили отметку 75 долларов за баррель марки Brent. Помимо этого, рынок отыгрывает отдельные корпоративные новости", — говорит Игорь Додонов, аналитик ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего к 15.57 мск на российском фондовом рынке дорожают акции "Аэрофлота" (+8,85%).

"Акции "Аэрофлота" в понедельник подскочили на резко возросших объемах и достигли пика с апреля 2022 года на фоне новостей о запланированном на вторник, 28 марта, совете директоров, который рассмотрит вопрос о подходе к распределению чистой прибыли/убытков за 2022 год, то есть… можно ожидать новостей о дивидендах. Деятельность Аэрофлота после кризисного периода продолжает восстанавливаться и… в феврале пассажиропоток группы Аэрофлот увеличился на 6,3% год к году, до 3 миллионов человек", — считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Также растут привилегированные (+6,54%) и обыкновенные (+3,36%) акции "Сургутнефтегаза", акции "М.Видео" (+5,83%), обыкновенные акции "Татнефти" (+3,58%) и "Сегежи" (+3,17%). "Аэрофлот" запустит ретрорейсы в честь столетия компании

Кожухова объясняет рост акций "Сургутнефтегаза" до максимумов с сентября и июля 2022 года по обыкновенным и привилегированным бумагам соответственно надеждами инвесторов на дивиденды и возможную публикацию в ближайшие дни финансовых результатов компании за 2022 год по РСБУ.

Снижаются лишь расписки Globaltrans (-1,37%), акции "Полюса" (-1,24%), банка "Санкт-Петербург" (-0,66%), "Детского мира" (-0,17%) и расписки Polymetal (-0,02%).

ПРОГНОЗЫ

"Во второй половине дня важных событий или макростатистики, которые могли бы вызвать сильные движения на глобальных фондовых площадках, не ожидается. Поэтому российский рынок имеет все шансы завершить в уверенном плюсе сегодняшнюю сессию. В то же время для дальнейшего повышения потребуются какие-то новые драйверы, которых пока не видно", — считает Додонов.

Александр Фетисов из Россельхозбанка полагает, что что при отсутствии внешних потрясений индекс Мосбиржи может показать рост в пределах 1,5-2% на этой неделе.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие основной сессии 27 марта: зона 2350–2480 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 980–1010 пунктов", — заключает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.