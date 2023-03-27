МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Потенциал роста российского рынка акций в ближайшие 12 месяцев составляет порядка 45% от текущих значений, считает директор по инвестиционной аналитике "БКС Мир инвестиций" Кирилл Чуйко. Российский рынок акций поднимается на фоне дорожающей нефти

"Взгляд на российский рынок у нас остается достаточно положительным, потому что мы считаем, что рынки в целом переоценивают те риски, которые есть. Российская экономика достаточно неплохо, выше всех ожиданий справляется с текущими геополитическими сложностями и в целом устойчивость и высокая адаптивность российской экономики это то, что будет являться лейтмотивом развития российского рынка на годы вперед… Мы видим потенциал роста порядка 50% по рынку, 45%, если быть точным",- отметил Чуйко на пресс-конференции.

Эксперт выделил несколько ключевых факторов потенциального роста отечественного фондового рынка. Первым таким фактором является ослабление рубля, которое позволит российским компаниям зарабатывать больше прибыли. Второй фактор — низкие доходности по депозитам на фоне инфляции, достигающей отметок приблизительно в 5%.

Третьим фактором роста российского рынка акций эксперт считает возможный возврат отечественных компаний к выплате дивидендов.

"Порядка 80% от классических дивидендных историй пока еще не объявили о дивидендах за прошлый год… На наш взгляд, дивиденды — это то, что будет двигать рынком, это то, что будет привлекать инвесторов, дивидендные истории будут постепенно восстанавливаться", — оценивает эксперт.

Кроме того, по его мнению, не стоит забывать, что дивиденды часто реинвестируются. Деньги от дивидендных выплат, скорее всего, опять вернутся на фондовый рынок и будут подогревать его рост. При этом на данный момент дивидендная доходность российского рынка в целом составляет порядка 6,8% годовых, отметил Чуйко. По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в 2020-2021 годах общая дивидендная доходность отечественного фондового рынка составляла около 5-6% годовых.

Наконец, эксперт также уточнил, что если ранее, в 2020-2021 годах, преимущественно увеличивалось количество розничных инвесторов, то в ближайшие несколько лет они будут трансформироваться качественно — в сторону большей информированности о рынке и компаниях, в которые они инвестируют, а также большей осознанности в принятии своих инвестиционных решений.