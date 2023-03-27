МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос по индексу Мосбиржи на 2,06%, следует из данных торгов. Умеренное течение позитива

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 2,06%, до 2440,68 пункта, долларовый РТС — на 2,47%, до 1001,94 пункта.