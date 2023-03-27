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Акции на Мосбирже закрыли торги понедельника ростом
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Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос по индексу Мосбиржи на 2,06%, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой... ПРАЙМ, 27.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос по индексу Мосбиржи на 2,06%, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 2,06%, до 2440,68 пункта, долларовый РТС — на 2,47%, до 1001,94 пункта.