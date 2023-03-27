МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций существенно повысился по итогам торгов понедельника на фоне растущих цен на нефть и позитивных локальных новостей, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Акции на Мосбирже закрыли торги понедельника ростом

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 2,06%, до 2440,68 пункта, долларовый РТС — на 2,47%, до 1001,94 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия.

Майский фьючерс на нефть марки Brent к 19.28 мск повышался на 3,08%, до 76,89 доллара.

"Российский рынок акций в понедельник показывал существенный рост. Отдельные локальные новости, рост цен на нефть и улучшение настроений на мировом рынке оказывали поддержку российскому рынку акций", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Сильнее всего подорожали акции "Аэрофлота" (+9,56%), растущие на фоне запланированного на вторник совета директоров, который рассмотрит вопрос о подходе к распределению чистой прибыли или убытков компании за 2022 год, акции ТМК (+8,95%), привилегированные (+6,06%) и обыкновенные (+3,32%) акции "Сургутнефтегаза", обыкновенные (+3,99%) и привилегированные акции "Татнефти" (+3,36%) и акции "Сегежи" (+3,41%).

"Бумаги ТМК, в то же время, обновили максимум с сентября 2021 года, очевидно, в ожидании объявления об итоговых дивидендах за 2022 год. За первое полугодие и 9 месяцев 2022 года ТМК заплатила достаточно щедрые дивиденды в размере 9,68 рубля и 6,78 рубля на бумагу с доходностями на период выплат около 12,3% и 7% соответственно", — отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Повышение акций "Сургутнефтегаза" она объясняет надеждами инвесторов на выплату компанией дивидендов, а также возможную публикацию в ближайшие дни финансовых результатов компании за 2022 год по РСБУ.

Снизились в цене бумаги Globaltrans (-1,53%), банка "Санкт-Петербург" (-0,77%), "Полюса" (-0,61%) и "Русала" (-0,11%). Раскрыт потенциал роста российского рынка акций в 2023 году

При этом ранее в понедельник Globaltrans объявил о росте чистой прибыли по МСФО в 2022 году на 65%, до 24,9 миллиарда рублей, выручка компании увеличилась на 29%, до 94,5 миллиарда рублей. Компания уточнила, что выплата дивидендов пока приостановлена из-за технической невозможности перечислить средства в холдинговую компанию на Кипр.

ПРОГНОЗЫ

"Понедельник индекс Мосбиржи начал с роста и смог закрепиться выше сильного психологического уровня, расположенного в районе 2400 пунктов. Завтра отечественный фондовый рынок будет пытаться продолжить рост, однако не стоит ждать импульсного движения. В текущий момент особых поводов для этого нет", — говорит аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин.

Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что во вторник индекс Мосбиржи может достичь отметки 2450 пунктов, однако полагает, что его рост в целом замедлится в отсутствие новых драйверов.

"Учитывая проявленную нашим рынком относительную силу, скорее всего, он продолжит повышаться, если внешний фон серьезно не ухудшится, особенно из-за обвала котировок нефти. Ближайшей целью подъема индекса Мосбиржи может выступить область 2450–2500 пунктов", — заключает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.