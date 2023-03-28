МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут на общем рыночном оптимизме, связанном с ослаблением опасений за банковский сектор, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Европейские биржи закрыли торги ростом

По состоянию на 7.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,05% — до 3252,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,27% — до 2113,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,67% — до 19698,88 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,61% — до 2424,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,9%, до 7025 пунктов. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,11% — до 27447,5 пункта.

Днем ранее Федеральная корпорация страхования вкладов США (FDIC) сообщила, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank переходят к американскому First-Citizens Bank. Бумаги First Citizens в понедельник подскочили в цене почти на 54%, на этом фоне акции First Republic Bank также подорожали на 12%.

По словам главы отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэя Аттрилла (Ray Attrill), которого цитирует агентство Франс Пресс, это объявление способствовало позитиву на мировых рынках. По итогам торгов понедельника фондовые индексы Европы выросли на 1%, американские рынки закрылись преимущественно в плюсе.

"В совокупности с отсутствием новых страшных историй на выходных акции банков стали причиной ралли основных фондовых индексов", — сказал Аттрилл.