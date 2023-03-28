МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается во вторник в рамках коррекции после бурного роста понедельника, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Российский рынок акций открыл торги ростом

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.35 мск понижался на 0,14%, до 2437,24 пункта, долларовый РТС символически подрастал — на 0,01%, до 1002,01 пункта. При этом по итогам сессии понедельника индекс Мосбиржи повысился на 2,06%, до 2440,68 пункта, РТС — на 2,47%, до 1001,94 пункта, а утром вторника индекс Мосбиржи максимально поднимался на 0,72%.

Майский фьючерс на нефть марки Brent к 15.35 мск рос на 0,18%, до 77,9 доллара за баррель.

"Во вторник российский фондовый рынок корректируется после уверенного роста накануне. Индекс Мосбиржи быстро сумел преодолеть уровни 2400 пунктов и 2450 пунктов, но чтобы на них закрепиться, потребуется некоторое время… Ожидания дивидендов по-прежнему являются одним из главных движущих факторов для отечественного рынка", — говорит аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина.

ЛИДЕЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Сильнее всего снижаются акции ТМК (-1,51%), "Русала" (-1,46%), "ЭЛ-5 Энерго" (-1,44%) и "Новатэка" (-1,28%). Акции "Аэрофлота", по итогам понедельника выросшие почти на 10%, снижаются на 1,4%.

Растут при этом бумаги "Юнипро" (+2,42%), НМТП (+2,08%), МКБ (+0,98%), акции "Яндекса" (+0,64%), а также обыкновенные (+0,46%) и привилегированные (+0,22%) акции Сбербанка,

"Акции "Юнипро" во вторник подскочили до пика с февраля, после чего скорректировались ниже психологически важной отметки 2 рубля… Основным риском для компании в текущий период, препятствующим в том числе выплате дивидендов, остается иностранный мажоритарный акционер – немецкий концерн Uniper. До разрешения технических сложностей с выплатами повышение акций "Юнипро" можно назвать главным образом спекулятивным", — отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

"На прошлой неделе индекс впервые за долгое время пробил уровень 2400 пунктов и теперь пытается на нем закрепиться. Мы полагаем, что еще какое-то время индекс может консолидироваться на уровне 2400-2450 пунктов, прежде чем сможет пойти выше", — отмечает Лапшина. Банковский кризис пройден?

Кожухова же считает, что после окончания краткосрочной фиксации прибыли и снятия перекупленности покупки на отечественном фондовом рынке могут возобновиться, и он продолжит рост.

"Наш прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2350–2480 пунктов, а для РТС считаем актуальным коридор 980–1010 пунктов", — заключает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.