МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника увеличился по индексу Мосбиржи на 0,06%, следует из данных торгов. Российский рынок акций незначительно снижается во вторник

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 0,06%, до 2442,19 пункта, долларовый РТС снизился на 0,21%, до 999,83 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 0,33%, до 76,93 рубля.